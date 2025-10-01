Haberler

Şanlıurfa'da Plastik Malzeme Satışında Yangın

Şanlıurfa'da Plastik Malzeme Satışında Yangın
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir plastik malzeme satış iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
