Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak sigara, akaryakıt, nargile tütünü, cep telefonları ve alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 14 bin 800 paket sigara, 1920 litre akaryakıt, 1060 kilogram nargile tütünü, 56 cep telefonu ile 35 şişe alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
