Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Bin 480 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 7 bin 480 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, gümrük kaçağı olan 7 bin 480 sigara ile 12,5 kilo gram çay ele geçirildi.