Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Bin 480 Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 7 bin 480 gümrük kaçağı sigara ve 12,5 kilo gram çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yol uygulaması yapıldı

Aramalarda, gümrük kaçağı olan 7 bin 480 sigara ile 12,5 kilo gram çay ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
