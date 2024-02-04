Şanlıurfa'da Gençler Spor Kurslarıyla Şampiyonalara Hazırlanıyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nin spor kurslarından faydalanan öğrenciler, tekvando ve judo eğitimleriyle şampiyonalara hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sportif çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu'nda geleceğin sporcuları yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu kurslara ilgi gösteren gençler, uzman eğitmenler nezaretinde hedefleri için ter döküyor.

Tekvando ve judo kursuna katılan öğrenciler, teknik ve uygulamalı taktikleri öğreniyor.

Zamanlarını sporla değerlendiren gençler, yeni hobiler kazanıyor, tekvando ve judo dalında şampiyonalara hazırlanıyor.

Belediye bünyesinde 7-14 yaş grubuna yönelik basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol ve yüzme kurslarını devam ediyor.

Çeşitli yarışmalara katılan gençler, Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür etti.