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Kamyon lastikleri arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kamyon lastikleri arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da polis uygulamasında durdurulan kamyonette, eski lastiklerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu kamyonette, taşınan eski lastiklerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, üzerinde eski lastik yüklü bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, araçtaki lastikleri indirerek detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramada, eski lastiklerin arasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücünün, kendisini tamirci gibi göstererek şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Sigaralara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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