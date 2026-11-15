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SANKON'a bağlı 5 federasyonun olağanüstü genel kurulu Ankara'da yapıldı

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SANKON'a bağlı ve Avrupa Birliği ile iş birliği yürüten 5 federasyonun olağanüstü genel kurul toplantıları Ankara'da yapıldı. Toplantılarda 5 federasyonun genel başkanlıklarına yeni isimler seçildi; SANKON Genel Sekreteri Koray Eken yeni başkanlara başarı diledi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşuna bağlı Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüten 5 federasyonun olağanüstü genel kurul toplantılarının Ankara'da yapıldığını duyurdu.

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken, yaptığı yazılı açıklamada şu ifade yer verdi:

"Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Emre Kaygısız, Avrupa Birliği Sağlık Turizmi Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Engin Karadağ, Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Yusuf Maraşlı, Avrupa Birliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Abdullah Arslan, Avrupa Birliği Sanayi ve Teknoloji Projeleri Federasyonu Genel Başkanlığına Mustafa Karamustafaoğlu seçilmiştir."

SANKON Genel Sekreteri Koray Eken ise açıklamasında "SANKON yönetim kurulu olarak yeni seçilen federasyon başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz" dedi

Yeni federasyon başkanları da ortak açıklamalarından SANKON üyeliklerinin devam edeceğini dile getirerek Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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