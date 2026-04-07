Sandıklı'da barajın taşan savağında vatandaşlar balık topladı

Sandıklı ilçesinde vatandaşlar, Örenler Barajı'nın taşan savağından balık topladı.

Akharım beldesindeki Örenler Barajı, son günlerdeki sağanak yağışlar nedeniyle su seviyesi doldu.

Barajın savak kısmından taşan sularında balıklar çevreye yayıldı.

Bazı vatandaşlar, çizmelerle suya girerek çuval ve kasalarla balık topladığı görüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
