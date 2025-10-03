Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilecik Valiliğini Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilecik Valiliğini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Faik Oktay Sözer ile kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ SÖZER'İ ZİYARET ETTİ

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Osmaneli ilçesindeki fabrika açılışının ardından kent merkezine geçerek Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti. Girişte Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Ak Parti milletvekili Halil Eldemir ile geleneksel Alp kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Bakan Kacır, 2023 yılı ekim ayı ziyaretinde diktiği valilik bahçesindeki çınar ağacını suladı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Kacır, valilik makamında Vali Faik Oktay Sözer'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak kentten ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/BİLECİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
title