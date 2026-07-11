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Tunceli merkezli 7 ilde 'Yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama

Tunceli merkezli 7 ilde 'Yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
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Tunceli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sanal medyada yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde hesaplarda yaklaşık 26 milyon TL şüpheli para hareketi tespit edildi.

TUNCELİ merkezli 7 ilde, sanal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi.

Pertek ilçesinde yaşayan H.K.'nin, sanal medyada karşılaştığı sahte yatırım şirketi reklamı üzerinden 'Yatırım Danışmanlığı' grubuna yönlendirilerek dolandırıldığı ihbarı üzerine, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İncelemede mağdurun, yüksek kazanç vaadiyle yönlendirilerek 6 farklı banka hesap numarasında toplamda 508 bin 233 TL gönderdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak verileri üzerinde yaptıkları çalışmalarda 16 şüphelinin kimliği belirlendi. Çalışmada dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 8 paravan şirket tespit edildi. MASAK verileri ve banka kayıtlarının incelenmesi sonucu şirketler ve şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 26 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu saptandı.

Elde edilen deliller doğrultusunda 7 Temmuz'da Tunceli merkezli İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, 19 banka kartı, 11 SIM kart, 5 USB bellek, 1 harddisk, 1 hafıza kartı, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda ile banka hesap hareketlerine ilişkin 30 sayfalık dokümana el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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