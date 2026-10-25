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Samsunspor sahasında Amedspor'a 2-1 yenildi, Diagne ve Sousa kırmızı gördü

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Samsunspor sahasında Amedspor'a 2-1 yenildi, Diagne ve Sousa kırmızı gördü
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi. Samsunspor'da Sousa'nın 37. dakikada, Amedspor'da Mbaye Diagne'nin 61. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta konuk ekip, Gift Orban'ın penaltı ve Dia Saba'nın golleriyle galip geldi.

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amedspor, Samsun'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçti. Samsunspor'da Sousa, 37. dakikada art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Amedspor'da 45. dakikada oyuna giren Mbaye Diagne, 61. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip, 73. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Amedspor, 83. dakikada Dia Saba'nın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Amedspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
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