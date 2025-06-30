Samsun'un Mayıs 2025 İhracatı 110,3 Milyon Dolar

Samsun'da 2025 yılı Mayıs ayında ihracat rakamlarının 110,3 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya dış ticaret istatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Bültene göre, Samsun'da 2025 yılı Mayıs ayında ihracat rakamı 110,3 milyon dolar, Tokat'ta 3,1 milyon dolar, Çorum'da 388,8 milyon dolar, Amasya'da 13,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Mayıs ayında Samsun'da ithalat 136,4 milyon dolar, Tokat'ta 3,5 milyon dolar, Çorum'da 342,8 milyon dolar, Amasya'da 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.