Samsun Merkezli FETÖ Operasyonunda 23 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun Merkezli FETÖ Operasyonunda 23 Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun merkezli üç ilde düzenlenen 'Maydonoz Döner' isimli işletmeye yönelik FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Araştırmalar, işletmenin sahipleri ve ortaklarının FETÖ ile bağlantılarını ortaya çıkardı.

1) SAMSUN MERKEZLİ 3 İLDE 'MAYDONOZ DÖNER' OPERASYONU; 23 GÖZALTI

SAMSUN merkezli 3 ilde 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işlemlere yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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