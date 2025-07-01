Samsun'da Yerli Üretici Destekleyen 'Samsun Market' Açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince yerli üretici ve kooperatiflerin desteklendiği kaliteli uygun fiyatlar doğal ürünlerin yer alacağı "Samsun Market"in yarın açılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatiflerin ve çiftçilerin ürettiği ürünleri Samsunlularla buluşturacak "Samsun Market", 2 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

"Samsun Market"te büyük bölümü kadın kooperatiflerden oluşan ve Türkiye'nin birçok yerindeki kooperatiflerle Samsun'daki yerli üreticilere ait 550 kalem ürün satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak'taki Çiftlik Otoparkı'nın üzerindeki alanda hizmete başlayacak "Samsun Market", 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, açılış öncesi Samsun Marketi ziyaret ederek incelemede bulundu.

Doğan, "Her alanda üreticilerimizi desteklerken hemşehrilerimizin yanında olmayı da sürdürüyoruz. Çiftçilerimizi tohum, fide ve yem gibi desteklerle üretim aşamasında desteklediğimiz gibi ürettikleri ürünlerin alıcıya ulaşması noktasında da onları yalnız bırakmıyoruz. 'Samsun Market', bu noktada çok önemli bir görev üstlenecek. Yerli üretici ve kooperatiflerimizin destekleneceği, hemşehrilerimizin kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın alabileceği marketimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.