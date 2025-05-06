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Samsun'da Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni Düzenlendi

Samsun'da Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni Düzenlendi
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü ilçesinde yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmak için düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere silajlık mısır, yonca ve çim tohumu dağıtıldı. Proje, 25 bin 300 dekar alanda 115 bin ton kaba yem üretimi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü ilçesinde "Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı.

Törende, çiftçilere 2 bin 883 paket silajlık mısır, 1734 paket yonca ve 287 paket çim tohumu dağıtıldı. Bu tohumların bölgedeki yem bitkisi üretimini artırmak ve kaba yem talebini karşılamak amacıyla kullanılacağı, bu sayede 25 bin 300 dekar alanda yapılacak ekimle birlikte, 115 bin ton kaba yem üretimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada Samsun'un tarımsal potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu proje ile ekilebilir her arazide yem bitkisi ekiliş alanlarını ve üretim miktarlarını artırmayı, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Dağıttığımız her bir tohum çiftçimizin emeğiyle hayat bulacak. Tarımın en önemli unsurlarından biri olan su konusunda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte el birliğiyle Samsun'umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız." dedi.

Törenin ardından Soğucak Mahallesi'ndeki Küçük Sulama Tesisini ziyaret eden Doğan, Küçük Sulama Tesisinin onarım projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında 2024 yılı itibariyle 7 bin metre kapalı sistem hattı ve 216 metreküplük bir su depolama havuzunun inşa edildiğini belirten Doğan, 2025 yılında ise 1350 metre su iletim hattı malzemesi temin edilerek sulama sisteminin verimliliğinin artırılacağını ve bu proje ile Soğucak Mahallesi'nde 80 üreticiye toplamda 1700 dekar alanda sulama hizmeti sağlanacağını kaydetti.

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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