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Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız silahlar, fişekler ve alacak kayıtlarının olduğu ajandalar ele geçirildi.

Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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