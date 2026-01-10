Haberler

Salıpazarı'nda kuvvetli rüzgar etkili oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, inşaat halindeki bir binada ciddi hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle çatısı uçan iki katlı evin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Ev sahibi, büyük maddi kayba uğradığını ve hayallerinin yok olduğunu ifade etti.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yenidoğan Mahallesi'nde Yüksel Şahin'e ait inşaat halindeki iki katlı evde hasar meydana geldi.

Rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu, duvarları ve pencereleri yıkıldı.

Şahin, bütün emeklerim bir gecede yok olduğunu belirterek, "Yıllardır biriktirdiğim tüm paramı bu eve harcamıştım. Fırtına, ev sahibi olma hayalimi yerle bir etti. Maddi kaybım çok büyük." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
