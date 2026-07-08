Samsun'da kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve ısıtılmış tütün çubukları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ürünlerinin satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 7 bin 200 gümrük kaçağı ısıtılmış tütün çubuğu ile 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.