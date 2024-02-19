Samsun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesi Ödül Töreni
Samsun'da düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi. Yıldız Genç Spor Kulübü tarafından Bayraktar Camisi'nde düzenlenen törende, katılımcılara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.
Yıldız Genç Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Bayraktar Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.
Kentte 840 öğrencinin katıldığı projede dereceye giren 220 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Programa katılanlara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.