Samsun'da Havza Organize Sanayi Bölgesi İnceldi

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Tavlı ve Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Havza OSB'de saha incelemesi gerçekleştirdi, ardından teknik toplantıya katıldı.

Tavlı, Havza OSB'nin önemli bir istihdam ve sanayi merkezi olacağını söyledi.

Doğan ise "Öncelik iş, öncelik aş" vizyonuyla çalışmalarına yön verdiklerini dile getirerek, "Şehrimizi daha ileri taşıyacak Havza OSB'miz bizim için çok kıymetli. Tek gayemiz, Samsun'umuzun evladı çalışmak için başka şehre gitmek zorunda kalmasın, doğduğu memleket doyduğu memleket olsun diyedir." ifadesini kullandı.