Denizdeki Balık Üretim Kafesi Yırtıldı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde özel bir firmaya ait denizde bulunan balık üretim kafeslerinden biri yırtıldı. Olay öğrenen amatör balıkçılar ve vatandaşlar, balık avlamak için sahile akın etti.

Yakakent ilçe merkezinden yaklaşık 3 kilometre açıkta 3 Ocak günü akşam saatlerinde, özel bir şirket tarafından üretilen levrek balıkların yer aldığı kafeslerden biri yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda amatör balıkçı ve vatandaşlar, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.