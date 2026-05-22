Samsun'da 4. Salep Festivali düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle Samsun'da üretilen salebin tanıtımı için 19 Mayıs ilçesinde 4. Salep Festivali yapıldı. Festivalde 60 çeşit salep ürünü ikram edilirken, yetkililer salebin ihracat potansiyeline dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016 yılında ekimine başlanan ve her yıl üretim alanı büyüyen salebin tanıtılması amacıyla 19 Mayıs ilçesinde 4. Salep Festivali gerçekleştirildi.

Hükümet konağı önünde yapılan festivalde katılımcılara salep ile yapılmış yaklaşık 60 çeşit yiyecek ve içecek ikram edildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, salep ile ilgili farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

Salepten elde edilen katma değerin artarak devam ettiğine işaret eden Topaloğlu, "Salep üretimi, üreticinin aile bütçesine katkıda bulunuyor ama salep üretiminin gerçekten düzgün bir stratejik planlamayla Türkiye'nin geleceğinde ihracat noktasında da çok ciddi rakamlar tutacağını düşünüyorum. Bu tabii ki amatörce başlanıp profesyonelliğe giden bir yol. İnşallah bu yolda epeyce adım atmış olduk." dedi.

Topaloğlu, salepten pek çok yiyecek ve içecek üretimi yapıldığını vurgulayarak, "Salepten sütlaç, dondurma, çorba gibi birçok ürün yapılıyor. Ayrıca tatlılar ve kurabiyeler de yapılıyor. Salep kullanılan ürünlerin salepsiz ürünlere göre tat, damak zevki anlamında kaliteli olduğunu tadanlar ortaya koyuyor. Bir de çok pahalı bir ürün, endemik, koruma altında olan bir bitki. Yabani olarak toplayamıyorsunuz, dolayısıyla üretmeniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman ise salebin doğadan toplanmasının yasak olan bir bitki olduğunu dile getirdi.

Salep orkidesinin koruma altında olduğunu aktaran Karaman, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız izin, üniversitemizle, kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 çeşidinin üretilebilir olduğunu kanıtladıktan sonra tarım ürünü olarak 2019 yılında kayda aldırdık. Çiftçi kayıt sistemine girdi. Komisyon onayıyla tıbbi aromatik bitki kapsamına girerek devlet desteğine alındı." diye konuştu.

Karaman, salepten çok farklı ürünler yapıldığını, bunu festivallerle insanlara tanıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
