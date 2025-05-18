Samsun'da 19 Mayıs Etkinlikleri: Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı

Samsun'da 19 Mayıs Etkinlikleri: Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı, yağmur altında gerçekleştirildi. Etkinlikte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı ve yürüyüş Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi.

Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Onur Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, yağmur altında ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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