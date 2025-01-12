Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Doğan, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafını oylayan Doğan, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu ifade eden Doğan, seçim yapmakta güçlük çektiğini dile getirdi.