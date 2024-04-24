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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a Ziyaret

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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Doğan, Samsun'un medya gücünün önemini vurgulayarak yerel medyanın hizmetlerin ve projelerin vatandaşa ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundu.

Ziyarette Doğan, Samsun'un medya gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin hizmetini, projesini, yatırımlarını vatandaşa ulaştırması, anlatmasında yerel medyanın çok önemli olduğunu belirten Doğan, "Samsunlular çok şanslı, güçlü ve şehrine hakim gazetecilerden oluşan bir medyaya sahipler. Bizler etle tırnak gibi olmalıyız. Ortak noktamız Samsun'un her alanda menfaatleri. Samsun 7/24 yaşanabilir olmalı. Bu noktada yerel medya, yönetimlerin en önemli paydaşıdır. Samsun'a hizmet ettiğimiz görev süremizce bu şehrin gelişmesi için çalışacağız, iletişime her zaman açık olacağız." dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan'a görevinde başarı diledi.

Ziyarette Sandıkçı, Doğan'a plaket sundu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Halit Doğan Türkiye Samsun Spor Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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