Salıpazarı'nda Halk Pazarı Ziyareti
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ile Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Salı günleri Orta Mahalle'de kurulan halk pazarını gezen Kaymakam Beyazıt ve Başkan Karaca'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ile İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin eşlik etti.

Pazar esnafı ile sohbet eden Beyazıt ve Karaca, vatandaşların taleplerini dinleyip pazarcılara hayırlı işler diledi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
