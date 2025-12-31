Sakarya protokolünden yeni yıl mesajları

Sakarya protokolü yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mesajında, 2025'in küresel ekonomide büyüme ortamının birçok belirsizlikle şekillendiği, küresel ticaret ve üretimdeki toparlanma çabalarının yoğun görüldüğü, tüm ülkelerin ekonomide yeniden şekillenme adımlarının hızlandığı yıl olduğunu bildirdi.

Yılın zor geçtiğini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Bir yandan gerileyen enflasyona rağmen üretici üzerinde baskının azalmadığı, aynı zamanda üst üste büyüme rekorunun geliştiği, üreticinin rekabette geri kalmaması adına finansman havuzlarındaki olumlu gelişmeler gibi birçok adım atıldı. Bununla birlikte yanı başımızda artan coğrafi gerilimler, global ticaret savaşları ve bunun getirdiği karşılıklı yeni vergi uygulamaları, değişen dinamikler gibi birçok unsur da özellikle 2025'te kendini olumlu olumsuz yönleriyle ülkemize hissettirdi."

Altuğ, Türkiye ekonomisi açısından 2026'nın dengeli ama dikkat gerektiren görünüm aktararak, üretimde verimliliği artıran ve dijital dönüşümüz hızlandıran adımların ön plana çıkacağı dönem olarak planladıklarını, model fabrika "Dijital Dönüşüm Üretimde Verimlilik Merkezi"nin temellerini atacaklarını anlattı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin yalnızca bugünü değil, kentin yarınlarını da inşa edecek güçlü iradeyi temsil ettiğini aktardı.

AK Parti Sakarya Teşkilatının ülkesine, milletine ve tarihine karşı sorumluluk taşıyan güçlü dava hareketi olduğunu belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya, köklü geçmişi, vatan ve millet sevdası, fedakar insanları ve taşıdığı yüksek manevi ruhla her zaman büyük davaların yanında yer almış, kritik zamanlarda sorumluluk almaktan asla geri durmamıştır. Bu şehir, sevinci paylaşmayı bilenlerin, acıyı birlikte omuzlayanların, farklılıklarını zenginlik olarak görenlerin şehridir. Sakarya, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin adıdır. Türkiye ve millet sevdasıyla yoğrulmuş kutlu bir davamız, AK Parti gibi sarsılmaz bir siyaset çatımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, vizyoner ve kararlı bir liderimiz vardır. Milletine güvenen, milletinden aldığı güçle her türlü zorluğun karşısında dimdik duran bu liderlik anlayışı, bizlere cesaret, umut ve istikrar vermektedir.

Tever, 2026'nın Sakarya'ya, ülkeye ve millete hayırlar getirmesinde temennisinde bulunarak, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ettiğini bildirdi.