Sakarya'da Yamaç Paraşütü Eğitimleri Başladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü eğitimlerine katılan pilotu adayları, teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından ilk uçuşunu gerçekleştiriyor.

Kırantepe'de 2012'de kurulan uçuş okulunda pilot adayları, 4 deneyimli eğitmen eşliğinde gökyüzüne süzülmenin keyfini çıkarıyor.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) onaylı T1 Yamaç Paraşütü Tandem Pilot eğitimi sertifikasına sahip olmanın yanı sıra p2 ve p5 seviyelerinde eğitim vermeye yetkili kulüpte yılda yaklaşık 200 pilot yetişiyor.

Sağlık görevlisinden mühendisine, öğrenciden işçiye kadar bir çok farklı meslek grubundan yamaç paraşütü sevdalısı eğitimlerinin ardından pilotluğa adım atıyor.

Fenomen Hava Sporları Kulübü kurucu eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine, eğitimlerin teorik başladığını daha sonra arazi çalışmalarında yamaç paraşütünün sevk idaresinin ve kontrollünün öğretildiğini söyledi.

Pilot adaylarının 230 metrelik Kırantepe mevkisinde 7 uçuşla yamaç paraşütüyle tanıştıklarını belirten Yıldız, "Eğitimi tamamlayan öğrencinin kendi başına uçuş yapması ne yazık ki imkansız. Bizim kontrolümüzde uçuşlarına devam edebiliyorlar ama asıl yapılması gereken p3 dediğimiz orta düzey pilot eğitimi tamamlayıp, kendi sorumluluğu alan pilot olarak camiaya kazandırılması." dedi.

Eğitimlerin yoğun geçtiğini anlatan Yıldız, "Her günümüz neredeyse sabah erken saatlerde Kırantepe'de başlıyor. Geç saatlere kadar gün batana kadar tamamladığımız süreçlerle bu 200 kişiyi camiaya kazandırıyoruz. Özellikle p2-p3 eğitimi, p4 eğitiminin bir bölümünü Sakarya'da tamamlayabiliyoruz fakat p5 eğitimini en yakın yapabileceğimiz alan Bilecik'te." diye konuştu.

Pilot adayı Bülent Fidil, p2 eğitiminden sonra pilot kartına sahip olduğuna değinerek, "P3 eğitime, ikame eğitime geçeceğiz sonra p2 15 gün, p3 de 50 gün sürüyor. İlgilenme sonucu kişiler 3 ay içinde kendi başına hava ve güvenlik durumunu öğrenmiş oluyor. Kendi başına uçacak hale geliyor." şeklinde konuştu.

Pilot adayı Mine Murat, teorik eğitimleri aldıklarını, daha sonra saha çalışmalarına katıldıklarını, amacının kısa sürede eğitimlerini tamamen bitirip, kendi başına özgürce uçabilmek ve ileride yarışmalara katılmak olduğunu söyledi.

Pilot adayı Sena Alasırt, teorik eğitimlerinin ardından sınav yapıldığını daha sonra paraşütle ilk tanışmasını gerçekleştirdiğini aktararak, kendini yeterli gördüğü zaman arkadaşlarıyla uçuş yapmak istediğini dile getirdi.