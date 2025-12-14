Haberler

Sakarya'da Nalbur Dükkanında Yangın Çıktı

Sakarya'da Nalbur Dükkanında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki nalbur dükkanında çıkan yangında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer işyerlerine sıçramasını önledi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde nalbur dükkanı, çıkan yangında hasar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Hanlıköy Mahallesi'ndeki Sakarya Dörtyol Sanayi Sitesi'nde bulunan nalbur dükkanında çıktı. İşyerinde alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Nalbur dükkanını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
