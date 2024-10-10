Sakarya'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir mobilya firmasına ait imalathanenin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çalışanlar ile esnaf, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.