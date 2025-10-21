Sakarya'da Engelli Bireylere At Bineceği Etkinlik Düzenlendi

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 60 özel gereksinimli ata bindi.

"Türkiye Yüzyılı Etkinlik Projesi" kapsamında engellilerin evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve hayata olumlu bakması amacıyla düzenlenen etkinlikte, aileleri eşliğinde Serdivan At Çiftliği Spor Tesisleri'ne götürülen bireyler, atları sevdi, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Dernek Başkanı Aslı Çam, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Muhammet Türkmen ve yönetimi, SAÜ Öğretim Üyesi Dr. Osman İyibilgin, Genç Kızılay İl Teşkilatı Başkanı Furkan Geyve ve yönetimi katıldı.

Çam, etkinlikle, engelli bireylerin duygularını yansıtmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak istediklerini anlatarak, projeye destek veren çiftlik sahibi Ünal Taştan ile Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.