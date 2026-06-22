Haberler

Sakarya'da "DEAŞ'ın para transferinden sorumlu olduğu" iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS raporlarında yapılan incelemelerde, örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları yönünde belgelere ulaşılan yabancı uyruklu 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 1090 adet "havale" dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler