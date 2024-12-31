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Sakarya'da 2025 Hedefleri ve Yatırımlar Konuşuldu

Sakarya'da 2025 Hedefleri ve Yatırımlar Konuşuldu
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 yılının yatırım ve icraat yılı olacağını belirtti. Kentsel dönüşüm, altyapı ve çevre alanındaki projelerini anlattı. SATSO Başkanı Altuğ ise Sakarya'nın ekonomik büyümesini vurguladı. Yeni yıl mesajları ile Sakarya için umutlu bir gelecek dile getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 hedeflerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentsel dönüşüm, altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım ve diğer tüm alanlarda 2025'in yatırım ve icraat yılı olacağını belirtti.

Bu yıl Sakarya için gayretle çalıştığını anlatan Alemdar, "2025 yılına ise büyük umutlarla başlıyoruz. Çok önemli sorunlara ve çalışmalara değindik, öncelik verdiğimiz birçok işin ilk adımlarını attık. Bu yıl, fikirlerin, projelerin icraata, yatırıma dönüşme yılı olacak. Yeni yılla başta kentsel dönüşüm hedeflerimiz olmak üzere ulaşımda, alt yapıda, üst yapıda, çevrede, sporda, kültür-sanat alanında birçok adımı hep birlikte atmış olacağız. İnanıyorum ki dirençli, sosyal, yeşil şehir hedefiyle altyapısını hazırladığımız kentsel dönüşüm, raylı sistem, metrobüs ve Yazlık Kavşağı gibi güçlü ulaşım yatırımlarımız, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, çevre yatırımları ve spor tesisleri ile Sakarya'da inşallah 2025 yatırım yılı olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

SATSO Başkanı Altuğ'dan yeni yıl mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, firmaların, yatırımcıların ve girişimcilerin içinde bulunulan küresel olumsuzlukları doğru analiz ederek kaynaklarını etkin biçimde kullanmalarının, şehrin ekonomik yapısını güçlendiren önemli unsur olduğunu aktardı.

Özellikle ihracat ve ithalat rakamlarına yansıyan performansın, Sakarya'nın üretimle büyüyen ve gelişen şehir olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Altuğ, ihracat rekorunun tazelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksine baktığımızda ülke ekonomisindeki büyümeye en fazla katkı sağlayan 8. il olduk. Katkı sağlayan birçok istatistikte de ilk 20 içinde yer aldık. Sakarya olarak ülkenin en büyük 10 ekonomisi arasındayız. İhracat ve üretimde olduğu gibi tüm ekonomik göstergelerle bunu haklı çıkarıyoruz."

Akgün, Sakarya'nın üretimde kalitesiyle marka olacağı, ihracatta ülkenin bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandıracağı, üretim ve sosyal yaşamın ahenkle bir arada olacağı bir yıl temennisinde bulundu.

Rektör Sarıbıyık'tan yeni yıl mesajı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni yıl kapsamında mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurulu'nun dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan meslek yüksekokulu programlarının önemli bir bölümünün SUBÜ'de açıldığını ifade etti.

Rektör Sarıbıyık yeni yıl mesajında, "2025 yılının dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin, haksızlıkların ve acıların son bulduğu, zulmün yerini barış ve kardeşliğe bıraktığı bir yıl olması en büyük dileğimiz. Özellikle gençlerimizin, gönüllerindeki geleceği inşa edebilecekleri fırsatlarla dolu bir yıl yaşamalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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