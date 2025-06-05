Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı Öncesi Esnafla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Alemdar, Çark Caddesi, Dar Sokak, Yuvam Sokak, İtfaiye Caddesi gibi merkezi noktalarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar ile esnafla selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Memlekete hizmetin kendileri için en büyük bayram olduğunu ifade eden Alemdar, şehrin her köşesine hizmet ulaştırmak için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Vatandaşları ve esnafı dinleyen Alemdar, tüm vatandaşları bayramın ikinci günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine davet etti.

Öte yandan Alemdar, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Güzel Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın mazlum ve mağdur tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

SATSO Başkanı Altuğ'dan Kurban Bayramı mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevginin, saygının ve hoşgörünün simgesi olan bayramların mutlulukları paylaşmanın, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkısı olduğunu belirtti.

Altuğ, Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta üyelerimiz ve Sakaryalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin kabul olmasını Rabbimden niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Baro Başkanı Adıyaman'dan Kurban Bayramı mesajı

Sakarya Barosu Başkanı Avukat Musa Adıyaman, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların paylaşmanın en güzel hali olduğunu belirterek, bu anlamlı günlerde yardımlaşmanın, hoşgörünün ve samimiyetin hayatımıza daha çok yer etmesini temenni etti.

Bayramın, huzurlu anlara, içten tebessümlere vesile olmasını dileyen Adıyaman, tüm meslektaşlarının ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.