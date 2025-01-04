Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Bahadır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" ile Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bahadır, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" ve Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" ile Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Namaz vakti" ve İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Bahadır, "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" ile Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.