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Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Güncel Haberler

Ankara'da hafta sonu oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçı sonrası sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan ve adli kontrolle serbest kalan Berkay Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme atarken, Salih Uçan'a darbe geldi.

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen B.Ö, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, buradaki sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı kanunun 18'inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay Ö. hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 16/2 maddesi uyarınca Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmiştir" denildi.

Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Öte yandan B.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, ODTÜ'de görev yaptığını, Ankaragücü'nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı. Maçtan önce alkol aldığını, Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

MKE Ankaragücü Cumhuriyet Beşiktaş Ankara Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Kamuran Akgöl:

İsteyen sahaya dalsın ,milyonluk adamları darp etsin,korunmaya çalışan futbolcuya kırımızı kart göster,adamı da serbest bırak,oooooh sen nerede gördün bu ADALETİ.

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al alabilirsin:

her uzuldugunde zarar mi vereceksin insanlara? bu nasil bir mantik , cok uzuldum alkolluydum icme lan o zaman teneke

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