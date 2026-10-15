Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Samsun'da yerli sağlık teknolojisi hedefini anlattı

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, "Sağlık politikalarımızda vatandaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın yanında kendi teknolojisini geliştiren ve kendi ürününü üreten sağlık alanında bir Türkiye olmayı hedefliyoruz." dedi.

Okumuş, Samsun Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Samsun'da üretilen cerrahi aletleri oradaki hastanelerde görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samsun'un özellikle cerrahi aletler konusunda son yıllarda Türkiye ve dünyada kendini kabul ettiren bir şehir haline geldiğini belirten Okumuş, "Sağlık hepimizi ilgilendiriyor. Temelde biz Bakanlık olarak bir kamu hizmeti sunuyoruz ama sağlık sektörü sadece sağlık hizmeti sunumundan ibaret değil. Bunun yanında bilimsel araştırmaların, ileri teknolojilerin, nitelikli insan kaynağının ve yüksek katma değerli üretimin buluştuğu stratejik bir alan." diye konuştu.

Türkiye'deki sağlık sisteminin çok iyi olduğunu dile getiren Okumuş, şöyle devam etti:

"Evet, çok iyi bir sağlık sisteminiz olabilir. Çok iyi bir insan gücünüz olabilir. Ama burada kullandığınız ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gibi, eğer bunları kendiniz üretmiyorsanız, üretemiyorsanız ki pandemi dönemi bunu çok iyi gösterdi, elinizdeki imkanların hiçbir önemi kalmayabiliyor. O yüzden bu düşünceyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlendirdiğimiz sağlık altyapımıza gerçekten gıpta ile bakabiliriz, gururla bakabiliriz, gururla anlatabiliriz. Yurt dışına gittiğimizde bunu çok iyi görüyoruz. Araştırma ve üretimle bu sağlık alanında gösterdiğimiz gelişmeyi, büyümeyi daha da ileri taşımaya çalışıyoruz. Bu yüzden sağlık politikalarımızda vatandaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın yanında kendi teknolojisini geliştiren ve kendi ürününü üreten sağlık alanında bir Türkiye olmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bir vizyonu var. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonu. ve burada amacımız sağlık çalışanlarımızın, bu alanda çalışan akademisyenlerimizin sahadaki deneyimini, bilim insanlarımızın bilgisini ve mühendislerimizin yeteneğini sanayicilerimizin üretim gücüyle birleştirerek bunu en ileri seviyeye taşımak."

"Türkiye, stratejik tıbbi cihazları kendi üretmeye başladı"

Okumuş, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin artık stratejik öneme sahip tıbbi cihazları kendi imkanlarıyla üretmeye başladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun en güzel örnekleri işte ASELSAN işbirliğiyle yapılan mobil röntgen cihazımız, bunun yanında gerçekten şu anda dünyada kalite olarak en üst seviyede diyebileceğimiz kalp akciğer pompası ve yerli ultrason üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı üretimi çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. İlaçla ilgili çalışmalarımız da zaten devam ediyor. Tabii burada tıbbi cihaz sektörü çok çok önemli. Yani sadece bilgi de yetmiyor. Bu sefer bunu uygulamaya geçirecek bir alan da gerekiyor. Tanıdan tedaviye, yoğun bakımdan ameliyathaneye, görüntülemeden hasta takibine kadar sağlık hizmetinin her aşamasında bu sektörde geliştirilen ürünlere ihtiyaç duyuyoruz ve bu alanda da kapasitemizi daha da ileriye taşımamız gerekiyor."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise insan sağlığına hizmet ederken Türkiye'nin üretim gücünü ve dünyadaki yerini daha da ileriye taşımanın en büyük gayeleri olduğunu belirtti.

Bir cerrahi aletin arkasında sanayicinin emeği, mühendisin bilgisi ve ustaların tecrübesi bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Ancak o aletin asıl değeri bir hekimin elinde şifaya vesile olduğunda ortaya çıkıyor. Sağlık sanayisini bizim için böylesine kıymetli kılan da budur. Bu alanda yapılan yatırım aynı zamanda insan hayatına, toplumun huzuruna ve geleceğine yapılan yatırımdır. Son yıllarda yaşadığımız salgınlar, jeopolitik krizler ve tedarik zincirlerindeki aksamalar bize önemli bir gerçeği hatırlattı. Sağlık hizmetlerinde güçlü olmak kadar o hizmetin ihtiyaç duyduğu ürünleri ve teknolojileri üretebilmek de hayati önem taşıyor. İhtiyaç duyduğunuz bir tıbbi cihazı, ilacı veya sarf malzemesini zamanında temin edemediğinizde meselenin ekonomik boyutu ikinci plana atılıyor. Çünkü söz konusu olan insan hayatı oluyor." dedi.

Aydın, sağlık teknolojilerindeki üretim kabiliyetinin ülkelerin stratejik gücünün ve bağımsızlığının temel unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık altyapısına yapılan yatırımlar, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve nitelikli insan kaynağı ile önemli bir mesafe katetti. Şimdi bu birikimi yüksek katma değerli üretimle daha da güçlendirmeliyiz. Tıbbi cihazda, medikal teknolojide ve biyoteknolojide kendi ürünlerini geliştiren, tasarımı, yazılımı ve markasıyla dünya pazarlarında yer alan bir Türkiye hedefliyoruz. Üretimimizin niteliğini yükselttikçe, ihracatımızın da şüphe yok ki değerini artıracağız. Teknoloji geliştikçe dışa bağımlılığımızı azaltacak, gençlerimize daha nitelikli iş imkanları sunacağız. Bunun için araştırmaya, yeniliğe ve insan kaynağına yatırım yapmamız gerekiyor. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının sağlık teknolojilerini de bugünden geç kalmadan düşünmeye başlamalıyız."

Samsun Valisi Orhan Tavlı da kentin sanayi, teknoloji, eğitim, tarım, ticaret, sağlık, spor ve turizm alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Samsunumuz nitelikli sağlık tesisleri, özellikli sağlık hizmetleri, üst düzey tıbbi cihaz ve ekipmanları, alanında deneyimli uzman ekipleriyle yalnızca şehrimize değil, bölgemize ve yurt dışından şifa arayan herkese hizmet vermektedir. Şehrimizde bu alanda hepimizi gururlandıran başarılı çalışmalara imza atılmaktadır." diye konuştu.

Zirvede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA