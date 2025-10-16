Haberler

Safranbolu'da Kanlıca Mantarının Yetişmesi ve Sağlık Eğitimi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı. Mantar, köylü pazarında yoğun ilgi görerek 300 ila 500 liraya satılmakta. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı.

İlçenin yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kanlıca mantarı, bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Erken saatlerde toplanıp daha sonra sepetlere ve kasalara doldurulan mantarlar, ilçe merkezindeki köylü pazarında kilosu 300 ila 500 liraya satılıyor.

Mantar satıcısı Niyazi Uludağ, gazetecilere, bölgede yetişen kanlıcanın rengi ve aromasıyla dikkat çektiğini, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Köknar ve çam kanlıcasının öne çıktığını kaydeden Uludağ, "En güzeli köknar kanlıcası. Köknar her yerde yetişmez ve azdır." diye konuştu.

Mantar satıcısı Metin Yaşar da kanlıcanın toplanmaya başlandığını ve kar yağana kadar da bunun süreceğini dile getirerek, alıcıların ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sağlıklı Gülüşler Eğitimi ve Aile Diş Hekimliği tanıtımı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Gülüşler Eğitimi ve Aile Diş Hekimliği tanıtımı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koruyucu sağlık hizmetleri ve yeni uygulamaların tanıtımı kapsamında saha eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Diş hekimi Ebru Nisa Özdemir Dırmukcu ve sağlık personeli Fadime Morkoç, Safranbolu Safran Çiçeği Anaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 80 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konulu sunum yaptı.

Eğitimde, doğru diş fırçalama tekniği, diş çürüklerinden korunma yolları ve sağlıklı beslenmenin ağız sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Ayrıca öğrenci ve öğretmenlere Aile Diş Hekimliği Modeli Uygulaması hakkında da tanıtım yapıldı. Modelin faydaları ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılarak, erken teşhis ve düzenli takibin önemine değinildi.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
