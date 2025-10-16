Saadet ve Yeniden Refah Partisi Liderlerinden Ortak Basın Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Arıkan ve Erbakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erbakan, ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de ekonomi, adalet ve dış politika alanlarında problemler yaşandığını dile getiren Erbakan, mevcut iktidara alternatif bir gücün ortaya konması ve seçmene umut olacak çalışmaların yapılması gerektiği konusunda Arıkan ile fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Arıkan da Yeniden Refah Partisine iadeiziyarette bulunduklarını aktararak, "Önümüzdeki süreçte beraber neler yapılabilir, hangi yoldan gidilirse Türkiye'deki gidişatı düzeltiriz? Bunların müzakeresi Sayın Genel Başkanla, kıymetli heyetiyle yapıldı." dedi.

Erbakan, bir gazetecinin, Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna, "Bundan sonraki süreçte temasımızı daha sık bir araya gelerek sürdürme noktasında fikir birliğine vardık. Tabii ki seçime daha uzun bir zaman var. Bugünden 'bir ittifak yapalım' veya 'yapmayalım' demek değil ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz? Bununla ilgili görüşmelerimizin daha sık, yoğun şekilde devam etmesi noktasında görüş birliğine varıldı." yanıtını verdi.

Mahmut Arıkan ise "Seçimler 2027 yılında yapılacak gibi duruyor. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin değişeceğini düşünüyorum. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin sık sık bir araya gelmesi, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirebilmesini kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde iktidar partisine oy veren seçmenlerin 'Başka kim var ki oy verelim?' sorusuna cevap verebilecek adresleri oluşturmanın gayretinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in katıldığı bir programda genel af düzenlemesinin olmayacağını düşündüğünü belirtmesiyle ilgili soruya Erbakan, bu konuda halk oylamasına başvurulması gerektiği yanıtını verdi.

Arıkan da af gelecekse Meclis'teki siyasi partilerle tartışılması ve konuyla ilgili geniş müzakerelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.