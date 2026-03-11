Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tümorsiad Yönetim Kurulu Başkanı Bağ ile Biraraya Geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜMORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

