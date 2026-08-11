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Rusya bütçe açığı yüzde 32 arttı

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Rusya'nın federal bütçe açığı, ocak-temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) yükseldi. Gelirler yüzde 8,8 artarken, giderler yüzde 14,5 arttı; enerji gelirleri ise yüzde 16,8 geriledi.

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) çıktı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bütçe gelirlerinin ocak-temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artarak 22,1 trilyon rubleye yükseldiği bildirildi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 14,5 artışla 28,6 trilyon rubleye çıktığı belirtilirken, bütçe açığının da yüzde 32,3 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin ocak-temmuz döneminde yüzde 18,3 artarak 17,52 trilyon rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ise yüzde 16,8 azalarak 4,6 trilyon rubleye gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, buna karşın yılın ilk 7 ayında elde edilen petrol ve doğal gaz gelirlerinin bütçede öngörülen baz seviyenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Kaynak: AA
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