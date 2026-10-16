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Rusya, ABD ile nükleer santrallerden yararlanılacak ortak veri merkezlerini görüşüyor

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Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD ile nükleer santrallerden yararlanılarak ortak veri merkezleri projelerini görüştüklerini açıkladı. Dmitriyev, Arktik ve LNG projelerinde işbirliği olduğunu, ABD Enerji Bakanlığının bazı şirketleri belirlediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD ile nükleer santrallerden yararlanılarak "ortak veri merkezleri" kurulmasına yönelik projeleri görüştüklerini bildirdi.

Dmitriyev, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasında enerji alanında önemli işbirliği imkanları bulunduğunu belirten Dmitriyev, "Arktik, LNG ve diğer enerji projelerinde, Rusya ile ABD arasında çok büyük bir sinerji olduğunu daha önce de söylemiştik. Veri merkezleri alanında da nükleer santrallerimizden yararlanılması dahil olmak üzere ABD ile ortak projeleri görüşüyoruz." dedi.

Dmitriyev, tarafların üzerinde çalıştığı projelere ilişkin net liste oluşturulduğunu aktararak, bazı Rus şirketlerinin de söz konusu çalışmalara katıldığını söyledi.

ABD ile Arktik bölgesindeki çeşitli enerji projeleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki işbirliğinin de gündemde olduğunu kaydeden Dmitriyev, ABD Enerji Bakanlığının projelerde görev alacak bazı şirketleri belirlediğini ifade etti.

Dmitriyev, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve ekibinin de söz konusu projeler üzerinde aktif şekilde çalıştıklarını aktardı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Dmitriyev, "Amerikalılar, yaptırımların esas olarak ABD'ye zarar verdiğini giderek daha fazla anlıyor. Ayrıca kendilerini yaptırımları kaldırmanın yollarını aramak zorunda oldukları bir duruma soktular." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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