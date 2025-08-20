Rus Milyarderin Mega Yatı Kemer Açıklarında

Rus Milyarderin Mega Yatı Kemer Açıklarında
Alexander Svetakov'a ait 72 metrelik 'Cloudbreak' yatı, Kemer açıklarında misafirlerini ağırlıyor. 250 milyon dolar değerindeki yat, spa, su altı ışıkları ve spor salonu gibi lüks özelliklere sahip.

Rus milyarder Alexander Svetakov'a ait 72 metrelik yat "Cloudbreak", Kemer açıklarında misafirlerini ağırlıyor.

İlçeye bağlı Çıralı Olimpos sahili açıklarında görülen ve 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mega yatta, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu bulunuyor.

Özel bir de helikopter bulunan yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Mega yatta Alexander Svetakov'un olup olmadığı ise öğrenilemedi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
