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Rubio, Saidov ile Semerkant'ta stratejik ortaklığı derinleştirmeyi görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Özbekistanlı mevkidaşı Saidov ile Semerkant'ta stratejik ortaklığın derinleştirilmesini görüştü. Görüşmede altyapı, uzay, kritik mineraller işbirliği ve C5+1 platformu çalışmaları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Özbekistan temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Saidov ile Semerkant'ta bir araya geldiklerini aktaran Rubio, mevkidaşıyla iki ülke arasında altyapı, uzay, kritik mineraller alanlarındaki işbirliği ve C5+1 diplomatik platformu aracılığıyla yürüttükleri çalışmalar da dahil, stratejik ortaklıklarının derinleştirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Marco Rubio ayrıca, her iki ülkenin ve bölgenin refahını artırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor da X'te yaptığı paylaşımda, 300'den fazla iş insanıyla ABD-Orta Asya ekonomik ortaklığının "bir sonraki sayfasını yazdıklarını" ifade etti.

Kaynak: AA
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