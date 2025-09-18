Haberler

Roche, 89bio'yu 3,5 Milyar Dolara Satın Alıyor

İsviçreli ilaç şirketi Roche, karaciğer hastalıkları portföyünü genişletmek amacıyla ABD'li biyoteknoloji şirketi 89bio'yu 3,5 milyar dolara satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, gerekli onayların alınmasının ardından 2025'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
