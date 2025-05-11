Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Rize, Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

Rize, Turizm Sezonuna Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Rize, yeni uçuşlarla daha fazla ziyaretçi bekliyor. Vali Baydaş, kentin turizm potansiyelini artırmak için projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ve yeşilin her tonunu görme fırsatı sunan Rize, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Antalya ve İzmir gibi bazı illerden direkt uçuşların başlamasıyla daha fazla ziyaretçi gelmesi beklenen kentte, turizm sezonuna yönelik hazırlıklar sürüyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, valilik himayesinde bölgenin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında kente gelen gazetecilere şehrin güzelliklerini anlattı.

Vali Baydaş, bazı merkezlerden doğrudan başlayan uçuşlarla kentin farkındalığını yurt içinde ve dışında artırmak istediklerini söyledi.

Rize'nin "çayın ve yağmurun başkenti" olarak bilindiğini belirten Baydaş, "Rize, aynı zamanda turizm odaklı bir şehir. Şehrimizin turizm farkındalığını artırmak ve potansiyelini duyurmak istiyoruz." dedi.

Havalimanının Mayıs 2022'de açıldığını, o günden beri kente uçakla gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini aktaran Baydaş, bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında yolcu beklediklerini kaydetti.

Kaçkar Dağları'nın dağ, doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak markalaşması için proje hazırladıklarını ifade eden Baydaş, "Bu kapsamda 26-28 Eylül'de Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin bir ayağını Kaçkar Dağları'nda gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Proje Direktörü Ceylan Şensoy ise yaklaşık 2 bin sporcunun katılmasını bekledikleri yarışların 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirileceğini aktardı.

Özellikle şelaleleriyle dikkati çeken bölgede Fırtına Vadisi, Ayder, İkizdere, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Anzer, Gito, Sal, Pokut, Palovit ve Elevit yaylaları, ziyaretçilerin uğrak noktalarını oluşturuyor.

Endemik bitki örtüsü ve ormanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran Rize'de, tarihi taş konaklar ve kaplıcalardaki termal havuzlar da ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.