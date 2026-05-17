Hatay'da döviz bürosu sahibine yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir döviz bürosu sahibine tabancayla ateş açan zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki döviz bürosunun sahibi S.D. iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayla ateş açan zanlının B.K. olduğunu belirledi.

S.D. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yanında müşterisi olan S.D'nin içeriye ateş açarak giren zanlıya engel olmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
