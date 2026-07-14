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Bulgaristan Başbakanı Radev, hükümetin bütçe açığını azaltmak için çalıştığını söyledi

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin bütçe açığını kabul edilebilir seviyeye indirmek ve 2027’de daha da azaltmak için çalıştığını belirtti. AB’nin aşırı bütçe açığı prosedürünün standart olduğunu vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin bütçe açığını kabul edilebilir seviyeye indirmek, 2027 yılında ise daha da azaltmak için çalıştığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, gazetecilere açıklamalarda bulunan Radev, Bulgaristan'daki bütçe açığı tartışmalarını değerlendirdi.

Ülkenin mevcut bütçe açığının önceki hükümetlerden miras kaldığını belirten Radev, "Bu yıl bütçe açığını kabul edilebilir seviyeye indirmek, 2027 yılında ise daha da azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.???????

Bulgaristan hakkında Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından başlatılan aşırı bütçe açığı prosedürünün standart bir mekanizma olduğunu kaydeden Radev, bunun daha önce birçok üye ülkeye de uygulandığını hatırlattı.

AB mali kuralları üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının ise GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Aşırı bütçe açığı prosedürü, bu kuralları ihlal eden üye ülkelerin mali disipline dönmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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