Putin, Mısır ve Sırbistan Cumhurbaşkanları ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında başkent Moskova'da bir araya geldi.

Sisi ve Putin görüşmede ikili ilişkiler hakkında istişarelerde bulunurken, Putin-Vucic görüşmesinde ise ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ayrıca Slovakya Başbakanı Robert Fico ile de bir araya gelerek, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.