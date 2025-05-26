Putin: Batılı Şirketlerin Nefeslerinin Kesilmesi Gerekiyor

Putin: Batılı Şirketlerin Nefeslerinin Kesilmesi Gerekiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi Batılı hizmetlerin Rusya'daki etkisinin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Putin, Rus ekonomisinin büyümesine ve yerli üretimin teşvik edilmesine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini söyledi.

Putin, başkent Moskova'da çeşitli sektörlerden şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin satın alma paritesi bakımından dünyada dördüncü sıraya yükseldiğine işaret eden Putin, "Rus ekonomisi, 2023'te yüzde 4,1 ve geçen yıl yüzde 4,3 gibi zorlu koşullarda üstün bir hızla büyüyor. Bu iyi bir gösterge." dedi.

Putin, söz konusu büyümenin kısıtlı sektörler yerine sanayi, tarım, dijital teknolojiler, hizmetler ve finans gibi çeşitli alanlara yayıldığını da ifade etti.

Rus iş dünyasının son yıllarda uluslararası ödemeler, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında zorluklarla karşılaştığını anlatan Putin, "Çok sayıda Batılı şirket Rus pazarından siyasi baskılar nedeniyle çekilirken, bazı şirketler de Rus ortaklarını zor durumda bıraktı." diye konuştu.

Putin, konuşmasında, ABD'li şirketlerin Rusya'ya tıbbi ekipman sevkiyatı ve hizmetleri vermeye devam ettiğine, Avrupalı şirketlerin ise bunu yapmadığına da işaret etti.

Yerli üretim yerine ithal ürün kullanılmasının önünü açan tüm "açıkların" kapatılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Aksi takdirde hiç yerli ürünümüz kalmaz." dedi.

McDonald's'ın Rusya'ya olası dönüşü

Toplantıda konuşan bir iş insanının, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya'da kar elde etmeye devam ettiğine yönelik bir yorumunu değerlendiren Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." diye konuştu.

Putin, Rus kullanıcıların "kötü alışkanlıklar" içeren Batılı hizmetlerden de kurtulması gerektiğini vurguladı.

Rusya pazarını Ukrayna savaşının başlamasıyla terk eden McDonald's'a ilişkin konuşan Putin, "Herkesi zor duruma soktular, gittiler ve şimdi geri dönmek istiyorlarsa onlar için bir yol hazırlamayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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