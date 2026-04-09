Pursaklar'da iş buluşması ilgi görüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen iş görüşmeleri ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı İstihdam Şefliği koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada, iş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı bulunan işverenler bir araya geldi.

İlçede yeni açılacak bir marketler zinciri şubesi için düzenlenen görüşmelerde, şarküteri, kasap, manav, unlu mamuller, kasa ve reyon bölümlerinde istihdam edilmek üzere 20 erkek ve kadın personel alımı hedeflendi.

Deneyimli ve deneyimsiz adayların başvurduğu süreçte, Pursaklar Belediyesi aracılığıyla 252 kişiye ulaşıldığı, yapılan ön değerlendirmeler sonucunda 49 kişiden olumlu dönüş alındığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden duyuruyu görerek başvuran 121 kişinin de katılımıyla toplam 138 kişiyle iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldikleri günden bu yana iş arayan vatandaşlarla eleman ihtiyacı bulunan işverenler arasında güçlü bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Çetin, iş arayan vatandaşların farklı alanlardaki iş imkanlarına ulaşmasını sağlarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları personeli hızlı ve doğru şekilde temin etmelerine destek olduklarını ifade etti.

İstihdam odaklı projeleri artırarak sürdüreceklerini belirten Çetin, daha fazla işverenle iş birliği yaparak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.